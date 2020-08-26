26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12 | Son Güncelleme:
Bilim adamlarından Elon Musk'a çağrı! 'Starlink projesi iptal olmalı'
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda yüzlerce Starlink internet uydusunu uzaya gönderdi.
250 gök bilimci, söz konusu uyduların uzay keşiflerini engelleyeceği görüşünde. Bilim adamları, alçak yörüngede yer alacak binlerce uydunun sahip olduğu güneş panelleri sayesinde, yayacağı ışığın yeryüzünden uzay gözlemini imkansız hale getirebileceği ihtimalini dile getiriyor.
Şirket, Starlink uyduları fırlatarak yörüngede internet ağı kuracak ve Dünya’ya internet erişimi sağlayacak.