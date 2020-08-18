  • $7,4385
  • 9,1103
  • 453.859
  • 1476.72
18 Ağustos 2020 Salı 00:54 | Son Güncelleme:

Bilim adamları çekirgeleri bomba uzmanı yaptı

Bilim adamları çekirgeleri bomba uzmanı yaptı

ABD'li bilim insanları, TNT, DNT, RDX ve amonyum nitrat gibi patlayıcı maddelerin kokusunu 500 milisaniyede alabilen yarı-robot çekirgeler oluşturdu. Bu kapsamda çekirgelerin beynine çeşitli elektrotlar yerleştirildi.

BİYOLOJİK OLARAK GÜÇLÜ

Çekirgelerin ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından bomba arama çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. Biyolojik olarak güçlendirilmiş çekirge, daha önce böceklerin koku alma duyusunun mantıksal bir işlem olarak işlenebileceğini keşfeden, Washington Üniversitesi tarafından ortaya çıkarıldı.

‘ÇOK ŞAŞIRTICIYDI’

Prof. Barani Raman, “Nöronların TNT, DNT’ye ve diğer patlayıcı kimyasal buharlara farklı tepki verdiğini açıkça görebilmek çok şaşırtıcıydı” diye konuştu.

<p>Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı</p><p>VATANDAŞLARA ÇAĞRI</p><p>Yeni yıl dolayısı

31 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Merakla beklenen filmlerin gösterim tarihleri belli oldu

Ağıla giren sokak köpeği 38 küçükbaş hayvanı telef etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.