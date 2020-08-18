18 Ağustos 2020 Salı 00:54 | Son Güncelleme:
Bilim adamları çekirgeleri bomba uzmanı yaptı
ABD'li bilim insanları, TNT, DNT, RDX ve amonyum nitrat gibi patlayıcı maddelerin kokusunu 500 milisaniyede alabilen yarı-robot çekirgeler oluşturdu. Bu kapsamda çekirgelerin beynine çeşitli elektrotlar yerleştirildi.
BİYOLOJİK OLARAK GÜÇLÜ
Çekirgelerin ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından bomba arama çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. Biyolojik olarak güçlendirilmiş çekirge, daha önce böceklerin koku alma duyusunun mantıksal bir işlem olarak işlenebileceğini keşfeden, Washington Üniversitesi tarafından ortaya çıkarıldı.
‘ÇOK ŞAŞIRTICIYDI’
Prof. Barani Raman, “Nöronların TNT, DNT’ye ve diğer patlayıcı kimyasal buharlara farklı tepki verdiğini açıkça görebilmek çok şaşırtıcıydı” diye konuştu.