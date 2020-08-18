Bilim adamları çekirgeleri bomba uzmanı yaptı

BİYOLOJİK OLARAK GÜÇLÜ



Çekirgelerin ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından bomba arama çalışmalarında kullanılması hedefleniyor. Biyolojik olarak güçlendirilmiş çekirge, daha önce böceklerin koku alma duyusunun mantıksal bir işlem olarak işlenebileceğini keşfeden, Washington Üniversitesi tarafından ortaya çıkarıldı.

‘ÇOK ŞAŞIRTICIYDI’



Prof. Barani Raman, “Nöronların TNT, DNT’ye ve diğer patlayıcı kimyasal buharlara farklı tepki verdiğini açıkça görebilmek çok şaşırtıcıydı” diye konuştu.