Bi'Fikri gelen gençlere Turkcell desteği

Türkiye’nin dijital dönüşümüne tam destek veren Turkcell, geleceğin mimarı gençlere yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı veriyor. Turkcell’in gençlere özel tekliflerin yanı sıra eğitim ve kariyer destekleri sunduğu GNÇ uygulaması, “Bi’Fikir” adlı yarışmasıyla gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkarıyor. Mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında Bi’Fikri olan gençler formalitelere takılmadan bir videoda anlattıkları fikirlerini GNÇ uygulamasına yükleyerek yarışmaya başvuruyor. 31 Mayıs’a kadar tek başına ya da 3 kişiye kadar ekiple başvuru yapılabilen “Bi’Fikir” yarışmasında, birinci 25 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Dereceye giren gençler ayrıca Turkcell’de staj yapma fırsatı kazanacak.

“Gençler teknolojinin tüketicisi değil üreticisi olsun”

Geleceğin teminatı gençlerin potansiyellerini ortaya koymalarına, ürettikleri yaratıcı fikir ve projelerle ülke ekonomisine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla pek çok çalışmaya imza attıklarını kaydeden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerimiz teknoloji dünyasının içine doğdu. Onlar neredeyse hava ve su kadar teknolojiye de ihtiyaç duyuyorlar. Biz Turkcell olarak gençlerimizin sadece teknolojiyi tüketmesini değil teknolojiyi kullanarak geleceğe hazırlanmalarını ve üretmelerini istiyoruz. Yani teknolojinin yazanı, kodlayanı, yapanı olsunlar arzusundayız. Çünkü geleceğin dünyasının dili de üretimi de yalnızca teknoloji olacak. Hedefimiz gençlerimizin yerli ve milli teknoloji hamlemizi geliştirerek, geleceğe taşımaları. İşte bu amaçla GNÇ uygulaması üzerinden böyle bir yarışma yapma kararı aldık. Bu yarışmayla birçok gencimiz fikirlerini hayata geçirerek potansiyellerini değerlendirme fırsatına kavuşacak” dedi.

“GNÇ Bi'Fikir” yarışmanın değerlendirme aşamasını geçen gençler ve takımlar, büyük final hazırlığında online eğitimler ve mentor desteği de alacak. GNÇ’li gençler büyük finalde, parlak fikirlerini hackathon’da hayata geçirebilecek. Geliştirilen fikirler jüriye sunulacak ve en iyi üç fikir seçilecek.