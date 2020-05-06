Beklenen özellik WhatsApp'a geliyor... Yeni detaylar ortaya çıktı

Özellikle koronavirüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazandı.

NTV'nin Webetainfo'dan aktardığı habere göre, Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başlamış durumda.

Birden fazla cihazda oturum açma işlevinin popüler mesajlaşma uygulamasına geleceğine dair işaretleri daha önce de görmüştük.

Söz konusu yeni özellik ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıktı. Söz konusu özelliğin oturum ekranına bakıldığında yeni bir cihazda oturum açarken mobil veriyi mi yoksa Wi-Fi'yi mi kullanacağınız soruluyor.

Tercihinizi mobil veriden yana kullanmanız halinde "veri planınızdan büyük miktarda kullanımda bulunulabileceği" uyarısı ile karşılaşılıyor. Bunun sohbet geçmişi, resimler gibi verilerinizin yeni cihaza aktarılacağı anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Peki henüz test aşamasında olan yeni özellik kullanıma girdiği zaman kullanıcıların hayatında neler değişecek?

Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Beta sürümünde yer alan bilgilere bakılırsa WhatsApp aynı Snapchat'te olduğu gibi yok olan mesajlar özelliğini önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) olarak adlandırılan özellik kapsamında kullanıcılar gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesi komutunu verebilecek.

Beta sürümünde yer alan bilgiye göre kullanıcılar 1 gün 1 hafta 1 ay gibi opsiyonlar arasında bir seçim yapma imkanına sahip olacak.

Kullanıma girdiği günden beri çoklu ekrana izin vermeyen WhatsApp'ta başka bir cihazda oturum açtığınızda, ilk cihazdaki oturumunuz otomatik olarak kapatılıyor.