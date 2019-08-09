Bayramı sosyal medyadan kutluyoruz?

Sosyal medya, günlük yaşamın her alanında sıkça kullanılan bir araç olarak insan hayatında

yer almaktadır. Günlük, kültürel ve dini ritüellerde sosyal medyadan yararlanılmakta; doğum

günleri, dini ve milli bayramlar gibi pek çok özel gün de artık sosyal medya üzerinden

kutlanmaktadır. SODİGEM’in, bu noktada hazırladığı çalışmada; Kurban Bayramında sosyal

medya kullanımı ele alındı.

SODİGEM’in bu çalışmasında, Kurban Bayramına ilişkin sosyal medya paylaşımları

incelendi. SODİGEM, tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda bayramların, geleneksel

ritüeller dışında sosyal medyadan kutlandığı ifade edildi. Sosyal medyada; bayramın ana

teması olan bayram ziyaretlerinden aile fotoğraflarının paylaşılmasının yanı sıra; günümüz

teknolojisinde daha çok dijital toplu mesajlar ve görüntülü konuşma uygulamaları ile

gerçekleşen yeni nesil bayramlaşmalar yapıldığı ifade edildi.

BAYRAMDA SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYORUZ?

SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyanın insan

hayatına girmesi ile birlikte, bayram kutlamalarında da geleneksel aile ziyaretlerinin dışına

çıkılmıştır. Vatandaşlar geleneksel aile ziyaretleri yerine, sosyal medya üzerinden bayram

tebrikleri yapmaktadır. Bunların arasında en çok Whatsapp ve SMS uygulamaları ile toplu

mesaj gönderimi tercih edilmektedir. Bu mesajlar hazır metinler olabileceği gibi kişi

tarafından herkese gönderilmek üzere yazılmış özlü sözlü, şiirsel metinler de olabilmektedir.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yazılı metinler yerine; internet ortamında buldukları ve

üzerinde ‘iyi bayramlar’, ‘Bayramınız kutlu olsun’ gibi yazılar bulunan hazır görsel ve

GIF’leri kullanmaktadır. Bir diğer yöntemde ise sosyal medya kullanıcıları, kurbanlıklar ve

bayram temizliğine ilişkin karikatürleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır.

Bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olan vatandaşlar ise, Whatsapp, FaceTime ve

Skype gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet yaparak yakınları ile

bayramlaşabilmektedir. Kurbanlıklar kesildikten sonra pişirilen yemek görselleri ile ailece

oturulan bayram sofraları da sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılmaktadır.

Kurbanlıklar kesildikten sonra pişirilen yemekler, sosyal medya kullanıcıları tarafından

paylaşılmaktadır. Özellikle öncesi ve sonrası şeklinde mizahi paylaşımlar görülmektedir.”

KURBANLIKLARLA SELFİE ÇEKİYORUZ

SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, kişilerin ibadetlerini yerine getirmek üzere

kesecekleri kurbanlıklarla selfie çekerek bu fotoğrafları sosyal medyada sıkça paylaştığı ifade

edildi. SODİGEM’in açıklamasında, “Kurban Bayramında sosyal medyada dikkat çeken bir

diğer paylaşım ise, kurban kesimi esnasından yapılan fotoğraf paylaşımlarıdır. Bu durum

sosyal medyada istenmeyen görüntülere neden olduğundan eleştirilmektedir. Kesici aletlerin

kullanımından doğan kazalar ve kaçan kurbanlıklar da çoğu zaman paylaşılmaktadır” denildi.

Bazı vatandaşların ise, bayram tatilini aile büyüklerinin yanında geçirmek yerine tatile

gitmeyi tercih ettiğinin belirten SODİGEM; bu sosyal medya kullanıcılarının ise bayram

sürecinde tatil görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıklarını ifade etti.

HANGİ SOSYAL AĞI NE AMAÇLA KULLANIYORUZ?

SODİGEM hazırladığı çalışmada, bayram süresince sosyal ağların, hangi amaçla kullanıldığı

da açıklandı. SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, “Instagram ve Facebook daha çok

görsel içerikli bayram tebriği ve fotoğraf paylaşımı için kullanılırken, Twitter’da genele hitap

eden, metin ağırlıklı paylaşımlar yer almaktadır. Bayram sürecinde, Youtube’da ise daha çok

marka ve kurumların, bayram tebriği içeriğindeki reklam ve videoları paylaşılmaktadır.

Snapchat, Facetime, Whatsapp, Skype gibi uygulamalar ise, bayramda ailesinden ve

sevdiklerinden uzakta olan kişiler tarafından görüntülü konuşma amaçlı kullanılmaktadır”

denildi.