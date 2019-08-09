Bayramı sosyal medyadan kutluyoruz?
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Kurban Bayramı yaklaşırken, bayramlarda sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi.
Sosyal medya, günlük yaşamın her alanında sıkça kullanılan bir araç olarak insan hayatında
yer almaktadır. Günlük, kültürel ve dini ritüellerde sosyal medyadan yararlanılmakta; doğum
günleri, dini ve milli bayramlar gibi pek çok özel gün de artık sosyal medya üzerinden
kutlanmaktadır. SODİGEM’in, bu noktada hazırladığı çalışmada; Kurban Bayramında sosyal
medya kullanımı ele alındı.
SODİGEM’in bu çalışmasında, Kurban Bayramına ilişkin sosyal medya paylaşımları
incelendi. SODİGEM, tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda bayramların, geleneksel
ritüeller dışında sosyal medyadan kutlandığı ifade edildi. Sosyal medyada; bayramın ana
teması olan bayram ziyaretlerinden aile fotoğraflarının paylaşılmasının yanı sıra; günümüz
teknolojisinde daha çok dijital toplu mesajlar ve görüntülü konuşma uygulamaları ile
gerçekleşen yeni nesil bayramlaşmalar yapıldığı ifade edildi.
BAYRAMDA SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYORUZ?
SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyanın insan
hayatına girmesi ile birlikte, bayram kutlamalarında da geleneksel aile ziyaretlerinin dışına
çıkılmıştır. Vatandaşlar geleneksel aile ziyaretleri yerine, sosyal medya üzerinden bayram
tebrikleri yapmaktadır. Bunların arasında en çok Whatsapp ve SMS uygulamaları ile toplu
mesaj gönderimi tercih edilmektedir. Bu mesajlar hazır metinler olabileceği gibi kişi
tarafından herkese gönderilmek üzere yazılmış özlü sözlü, şiirsel metinler de olabilmektedir.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yazılı metinler yerine; internet ortamında buldukları ve
üzerinde ‘iyi bayramlar’, ‘Bayramınız kutlu olsun’ gibi yazılar bulunan hazır görsel ve
GIF’leri kullanmaktadır. Bir diğer yöntemde ise sosyal medya kullanıcıları, kurbanlıklar ve
bayram temizliğine ilişkin karikatürleri sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır.
Bayramda ailesinden ve sevdiklerinden uzakta olan vatandaşlar ise, Whatsapp, FaceTime ve
Skype gibi uygulamalar üzerinden görüntülü sohbet yaparak yakınları ile
bayramlaşabilmektedir. Kurbanlıklar kesildikten sonra pişirilen yemek görselleri ile ailece
oturulan bayram sofraları da sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılmaktadır.
Kurbanlıklar kesildikten sonra pişirilen yemekler, sosyal medya kullanıcıları tarafından
paylaşılmaktadır. Özellikle öncesi ve sonrası şeklinde mizahi paylaşımlar görülmektedir.”
KURBANLIKLARLA SELFİE ÇEKİYORUZ
SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, kişilerin ibadetlerini yerine getirmek üzere
kesecekleri kurbanlıklarla selfie çekerek bu fotoğrafları sosyal medyada sıkça paylaştığı ifade
edildi. SODİGEM’in açıklamasında, “Kurban Bayramında sosyal medyada dikkat çeken bir
diğer paylaşım ise, kurban kesimi esnasından yapılan fotoğraf paylaşımlarıdır. Bu durum
sosyal medyada istenmeyen görüntülere neden olduğundan eleştirilmektedir. Kesici aletlerin
kullanımından doğan kazalar ve kaçan kurbanlıklar da çoğu zaman paylaşılmaktadır” denildi.
Bazı vatandaşların ise, bayram tatilini aile büyüklerinin yanında geçirmek yerine tatile
gitmeyi tercih ettiğinin belirten SODİGEM; bu sosyal medya kullanıcılarının ise bayram
sürecinde tatil görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıklarını ifade etti.
HANGİ SOSYAL AĞI NE AMAÇLA KULLANIYORUZ?
SODİGEM hazırladığı çalışmada, bayram süresince sosyal ağların, hangi amaçla kullanıldığı
da açıklandı. SODİGEM tarafından yapılan açıklamada, “Instagram ve Facebook daha çok
görsel içerikli bayram tebriği ve fotoğraf paylaşımı için kullanılırken, Twitter’da genele hitap
eden, metin ağırlıklı paylaşımlar yer almaktadır. Bayram sürecinde, Youtube’da ise daha çok
marka ve kurumların, bayram tebriği içeriğindeki reklam ve videoları paylaşılmaktadır.
Snapchat, Facetime, Whatsapp, Skype gibi uygulamalar ise, bayramda ailesinden ve
sevdiklerinden uzakta olan kişiler tarafından görüntülü konuşma amaçlı kullanılmaktadır”
denildi.