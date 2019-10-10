Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8883
  • 6,5038
  • 285.072
  • 98671.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Bayraktar SİHA'lar Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyor

Bayraktar SİHA'lar Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyor

Bayraktar SİHA'lar Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) Ege ve Akdeniz semalarını karış karış izliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

BAYKAR tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA'lardan Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava araçlarından TCB802 ve TCB807 kuyruk numaralı SİHA'lar Akdeniz ve Ege Denizi'nde bu sabah devriye görevini yerine getirdi.

Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve terör örgütü PKK ile mücadelede çok sayıda hedefi imha ederek teröre adeta milli darbe vuran Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı geçtiğimiz yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiş, Ege ve Akdeniz'de keşif ve gözetleme faaliyetlerine başlamıştı.

SONDAJ GEMİLERİMİZE SİHA KORUMASI

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa ev Fatih, savaş gemileri ve uçakların yanı sıra 10 adet Bayraktar TB2 SİHA tarafından da korunuyor. SİHA'lar Ege açıklarında, Kıbrıs semalarında ve sondaj faaliyetinin yapıldığı bölgede uçuş yaparak, gemilere havadan eşlik ediyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rafet El Roman kandırıldı: Keşke görmez olaydım!
Sinemada saygısızlık tartışması
Burak Özçivit'in partner muamması!
Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...

Barış Pınarı Harekatı´ndan ilk görüntüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı Harekatı 'Koral' ile başladı

Rusların terk ettiği gizemli yerler