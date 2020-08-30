Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Bayraktar AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipi uçmak için gün sayıyor
30 Ağustos 2020 Pazar 14:37 | Son Güncelleme:

Bayraktar AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipi uçmak için gün sayıyor

Bayraktar AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipi uçmak için gün sayıyor

BAYKAR resmi sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerli ve milli imkan ve de Türk mühendisler tarafından geliştirilen AKINCI'nın 3. prototipinin yükleme testi başarıyla gerçekleştirildi.

Türk geliştirici firma BAYKAR, sosyal medya twitter hesabından paylaşımda bulundu.

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

İşte o paylaşım;

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Uzaktan eğitim yarın başlıyor
İnanılır gibi değil: Helallik istedikten sonra öldürdü
Daireler çizip siren çaldılar! Meis'ten izlediler
SETA, Türkiye'nin enerji arama faliyetlerini değerlendirdi: Keşif, Türkiye için bir milat
Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'
Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

Karantinada olması gerekirken otogarda yakalandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapım

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor

Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte 99 y

Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte 99 yıl önceki Yunan zülmünün belgeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı