Bayraktar AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipi uçmak için gün sayıyor
BAYKAR resmi sosyal medya hesabından, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Yerli ve milli imkan ve de Türk mühendisler tarafından geliştirilen AKINCI'nın 3. prototipinin yükleme testi başarıyla gerçekleştirildi.
Türk geliştirici firma BAYKAR, sosyal medya twitter hesabından paylaşımda bulundu.
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,
29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!
İşte o paylaşım;
29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece yarısı, Bayraktar AKINCI'nın üçüncü prototipinin yükleme testini başarıyla gerçekleştirdik.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) August 30, 2020
Milletimizin nice yeni zaferlerine destek olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.#30AğustosZaferBayramımız kutlu olsun! ���� pic.twitter.com/vBVhSoU2WU