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  • Baykar'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA paylaşımı: Herkes güç vermeye hazır mı?
29 Aralık 2020 Salı 21:56 | Son Güncelleme:

Baykar'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA paylaşımı: Herkes güç vermeye hazır mı?

Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün S/İHA'larını yapan Baykar, AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) motorunun yer aldığı bir video paylaştı. Heyecanlandıran Akıncı paylaşımına "Herkes güç vermeye hazır mı?" notu düşüldü.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Baykar'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, AKINCI'nın motorunun çalıştırıldığı görülüyor.

"Herkes güç vermeye hazır mı?" notuyla paylaşılan video binlerce beğeni aldı.

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