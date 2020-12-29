Baykar'dan heyecanlandıran AKINCI TİHA paylaşımı: Herkes güç vermeye hazır mı?

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'yla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Baykar'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, AKINCI'nın motorunun çalıştırıldığı görülüyor.

"Herkes güç vermeye hazır mı?" notuyla paylaşılan video binlerce beğeni aldı.