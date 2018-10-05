Battlefield V'de bulunacak silahlar ve araçlar belli oldu
İkinci Dünya Savaşı’nı konu alacak Battlefield V, kullandığı fizik motoruyla ön plana çıkmıştı. Battlefield 1’e yapılan eleştiriler dikkate alınarak, fizik motorunda önemli değişikliklere imza atılmış ve ortaya çok daha başarılı bir iş çıkarılmıştı. Haritada yer alan birçok ögenin parçalara ayrılması sağlanarak, gerçekçilik artırılırken, grafik kalitesinde de yükseliş sağlanmıştı.
Battlefield hayranlarını sevindirecek bir başka değişiklik ise ek paketler üzerine yapılmıştı. Battlefield 5’te herhangi bir Premium Pass veya Season Pass olmayacağını duyuran EA, oyuna gelecek bütün paketlerin ücretsiz olarak oyunculara sunulacağını söylemişti. Bugün yapılan bir başka açıklamadaysa oyunda yer alacak silahlar ve araçlar listelendi.
Battlefield V'de yer alan silahlar:
Saldırı tüfekleri:
StG 44
Sturmgewehr 1-5
M1907 SF
Yarı otomatik tüfekler:
Selbstalader 1916
Gewehr 43
Gewehr 1-5
M1A1 Carbine
Turner SMLE
Sürgülü tüfekler:
Gewehr M95/30
Krag-Jörgensen
Lee-Enfield No. 4 Mk I
Kar98k
Kendinden yüklemeli tüfekler:
Model 8
ZH-29
RSC
Yarı otomatik silahlar:
STEN
Suomi Kp/-31
EMP
MP40
MP28
MP34
M1928A1
Hafif makineli silahlar:
KE7
Bren Gun
FG-42
Lewis Gun
Orta makineli silahlar:
MG 34
MG 42
Pompalılar:
M30 Drilling
12g Automatic
Tanklar:
Churchill Gun Carrier
Churchill Mk VII
Flakpanzer IV
Panzer 38(t)
Panzer IV
Staghound T17E1
Tiger I
Valentine AA Mk I
Valentine Mk VIII
Taşımacı araçlar:
Kettenkrad
Kubelwagen
M3 Halftrack
Sd. Kfz 251 Halftrack
Universal Carrier
Uçaklar:
Bf 109 G-2
Bf 109 G-6
Blenheim Mk IF
Blenheim Mk I
Ju 87 Stuka B-1
Ju 87 Stuka B-2
Ju 88A
Mosquito F Mk II
Spitfire Mk VA
Spitfire Mk VB
Battlefield 5, 20 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.
(tamindir)