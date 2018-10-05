Battlefield V'de bulunacak silahlar ve araçlar belli oldu

Battlefield hayranlarını sevindirecek bir başka değişiklik ise ek paketler üzerine yapılmıştı. Battlefield 5’te herhangi bir Premium Pass veya Season Pass olmayacağını duyuran EA, oyuna gelecek bütün paketlerin ücretsiz olarak oyunculara sunulacağını söylemişti. Bugün yapılan bir başka açıklamadaysa oyunda yer alacak silahlar ve araçlar listelendi.

Battlefield V'de yer alan silahlar:

Saldırı tüfekleri:

StG 44

Sturmgewehr 1-5

M1907 SF

Yarı otomatik tüfekler:

Selbstalader 1916

Gewehr 43

Gewehr 1-5

M1A1 Carbine

Turner SMLE

Sürgülü tüfekler:

Gewehr M95/30

Krag-Jörgensen

Lee-Enfield No. 4 Mk I

Kar98k

Kendinden yüklemeli tüfekler:

Model 8

ZH-29

RSC

Yarı otomatik silahlar:

STEN

Suomi Kp/-31

EMP

MP40

MP28

MP34

M1928A1

Hafif makineli silahlar:

KE7

Bren Gun

FG-42

Lewis Gun

Orta makineli silahlar:

MG 34

MG 42

Pompalılar:

M30 Drilling

12g Automatic

Tanklar:

Churchill Gun Carrier

Churchill Mk VII

Flakpanzer IV

Panzer 38(t)

Panzer IV

Staghound T17E1

Tiger I

Valentine AA Mk I

Valentine Mk VIII

Taşımacı araçlar:

Kettenkrad

Kubelwagen

M3 Halftrack

Sd. Kfz 251 Halftrack

Universal Carrier

Uçaklar:

Bf 109 G-2

Bf 109 G-6

Blenheim Mk IF

Blenheim Mk I

Ju 87 Stuka B-1

Ju 87 Stuka B-2

Ju 88A

Mosquito F Mk II

Spitfire Mk VA

Spitfire Mk VB

Battlefield 5, 20 Kasım'da PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

(tamindir)