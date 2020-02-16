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  3. Başkan Erdoğan'dan 'Teknopark' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Teknopark' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Teknopark' paylaşımı

Başkan Erdoğan "lkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık" paylaşınında bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdıklarını belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik."


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