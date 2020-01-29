Bakanlık tasarladı! Elazığ depremi sonrası kullanıldı...Binanın yıkılıp yıkılmayacağını gösteriyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' 'kullanılıyor. Cihaz, ekiplerin çalıştığı noktada hızlı bir tarama yaparak diğer binalarda çökme riski olup olmadığını kontrol ediyor. Çıkan sonuçlar hızlı bir şekilde enkaz bölgesinde bulunan araca aktarılıyor.

'OLAY YERİNDE HIZLICA TARAYABİLİYORUZ'

Sistemin ayrıntılarından bahseden Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Bu araç 2019 yılında Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikir babalığını yaptığı bir aracımız.

Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi'nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızın da tasarımlarını yaptığı bir yazılım marifetiyle buradan aldığımız verileri, buradan aldığımız verilerle üst üste koyarak binanın hızlı bir şekilde yıkılıp yıkılmayacağını, riskli olup olmadığına karar veriyoruz" dedi.