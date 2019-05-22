Bakanlık duyurdu: 30 Mayıs'ta yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) yarışmalarının 30 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, 18 Nisan'da yarışmalar için sunulan başvuru dosyalarının değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre, YEKA RES-2 bağlantı bölgelerinde kapasite tahsisi yarışmalarına katılacak şirketler şöyle:

1- Aydın Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

2- Muğla Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

İklim Elektrik Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

3- Balıkesir Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Beyçeli·k Elewan Yeni·lenebi·li·r Enerji· Üreti·m AŞ

Res Anatolia Holdi·ng AŞ

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taah. Madenci·li·k Nakli·yeci·li·k San. Ti·c. AŞ

Eze İnşaat AŞ

Çini·li· Res Enerji· Üreti·m San. Ti·c. AŞ

İkli·m Elektri·k Yatırım Sanayi· ve Ti·caret AŞ

4- Çanakkale Bağlantı Bölgesi YEKA RES - 2 Yarışması

Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri Ltd. Şti.

Beyçeli·k Elewan Yeni·lenebi·li·r Enerji· Üreti·m AŞ

Enerjisa Üretim Santralleri AŞ

Eze İnşaat AŞ

Gem Wind Enerji Sanayi Ticaret AŞ

İkli·m Elektri·k Yatırım Sanayi· ve Ti·caret AŞ

(AA)