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  3. Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik

Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik

Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Para Dergisi Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 2019’da konuştu.

Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenlediklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım’a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."

(AA)


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