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  3. Bakan Varank duyurdu: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak

Bakan Varank duyurdu: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak

Bakan Varank duyurdu: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Varank konuşmasında, "Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda yaptığı konuşmada, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi. 

Bakan Varank, "Yarın 'Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme' ve 'Patent Tabanlı Teknoloji Transferini Destekleme' çağrılarına çıkıyoruz." diye konuştu.


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