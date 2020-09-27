Bakan Selçuk'tan Teknofest açıklaması: Yüzlerce genç müthiş projelerle katıldılar

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Teknofest'e yaptığı ziyaret ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Instagram hesabındaki mesajında dün Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki öğrencilerin başarısına işaret eden Selçuk, "Bu konuda bin tane araştırma ve makale sıralayabilirim ama özeti şudur:

"Bir çocuğa sürekli yapamayacağını söylersek yapamayacağına inanır ve denemeyi bile bırakır. Yapabileceği konusunda yüreklendirirseniz de buna inanır, dener ve çoğunlukla da başarılı olur." ifadelerini kullandı.

Bu gördüğünüz çocuklar "Size projemizi anlatabilir miyiz? " derken o kadar heyecanlıydı ki anlatamam. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça yakınlaştılar. Neyse ki boy avantajımı kullanıp dikeyde sosyal mesafeyi korudum. :)Teknofest’in en küçük bilim yolcularını kutluyorum. pic.twitter.com/wQ3KTvrE2G — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 27, 2020

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Lise öğrencilerine yapabileceklerini söyleyip yollarını açtıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Dün Gaziantep'te Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali vardı. Yüzlerce genç, müthiş projelerle katıldılar ve birbirleriyle yarıştılar. Bir fikre inanmak, kendine inanmak ve projeni savunmak... Bunlar o kadar kıymetli şeyler ki 'kazanmak, kaybetmek' kelimeleri çok uzakta kalıyor. Orada olan, umut veren, şaşırtan, hayran bırakan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, Twitter hesabından ise 2 çocuk ile birlikte çekindeği fotoğrafı paylaşarak, "Bu gördüğünüz çocuklar 'Size projemizi anlatabilir miyiz?' derken o kadar heyecanlıydı ki anlatamam. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalıştıkça yakınlaştılar. Neyse ki boy avantajımı kullanıp dikeyde sosyal mesafeyi korudum. TEKNOFEST'in en küçük bilim yolcularını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

MESLEK LİSELİLERİN BAŞARISI

Öte yandan Gaziantep'te 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmalarında meslek liselilerin başarıları dikkat çekti. Liseler Arası İnsansız Hava Aracı 'Döner Kanat' kategorisinde 291 takım arasından Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Liseler Arası İnsansız Hava Aracı 'Sabit Kanat' kategorisinde ise Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 291 takım arasından birinciliği kazandı. ‘İnsansız Sualtı Sistemleri’ yarışmasında Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Goshawk Side (Atmaca Tarafı) takımı 370 takım arasından birinci olurken, Akıllı Ulaşım Lise Seviyesinde de Özel Kartal Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliğe layık görüldü.