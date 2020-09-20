Bakan Kurum'dan 'yerli otomobil' açıklaması: Şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek

Bakan Kurum, yerli otomobilin şarj ünitelerinin yapım sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin yerli otomobilinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretileceğini anımsatan Kurum, kendilerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve ilgili kuruluşların süreci yakından takip ettiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi ÇED raporunu onayladıklarını aktaran Kurum, Türkiye'nin yerli otomobili projesinde önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirtti.

Kurum, "Gemlik'te yerli otomobilin üretimine ilişkin artık hiçbir engel yok. Yerin tahsisini gerçekleştirdik, ÇED raporunu onayladık, fiilin de zaten inşaatlar başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil projesini yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu konusunda mevzuat çalışmalarını da yaptıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

Yerli otomobilimizin 2023 yılında yola çıkmasıyla birlikte konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Buna ilişkin de hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği'nde hem de İmar Yönetmeliği'nde düzenlemeler yapacağız. Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle birlikte her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ŞARJ ÜNİTELERİ DE OLACAK

Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde elektrikli şarj istasyonlarının akaryakıt istasyonlarında zorunlu hale getirileceğini söyledi.

Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirlemek için simülasyonlar yaptıklarını belirten Kurum, "Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan bir Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, yerli otomobille eş zamanlı olarak şarj ünitelerinin de tamamlanmış olacağını belirtti.