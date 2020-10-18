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  • Bakan Dönmez duyurdu: Yerli su altı robotu 'Kaşif' Fatih'te görevine başladı
18 Ekim 2020 Pazar 12:47 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez duyurdu: Yerli su altı robotu 'Kaşif' Fatih'te görevine başladı

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, ayrıca Twitter hesabından Kaşif'in görüntülerini de içeren video paylaşımında bulundu.

<p>Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te gör

Bakan Dönmez duyurdu: Yerli su altı robotu 'Kaşif' Fatih'te görevine başladı

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