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  3. BAE'nin ilk astronotu başarıyla Uzay İstasyonu'na ulaştı

BAE'nin ilk astronotu başarıyla Uzay İstasyonu'na ulaştı

BAE'nin ilk astronotu başarıyla Uzay İstasyonu'na ulaştı

Rusya'da eğitim gören Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazza Al Mansouri ve beraberindeki 2 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi

İçlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotunun da bulunduğu üç mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS)  taşıyan Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı Türkiye saati ile dün 16:57’de Kazakistan’daki Baykonur uzay merkezinden Soyuz-FG roketi ile uzaya fırlatılmıştı

Uzay aracını yörüngeye taşıyan Soyuz-FG roketimim 70’inci ve son lansmanı oldu. Gelecekte, tüm insanlı Soyuz uzay araçları, Soyuz-2.1a taşıyıcı roketleri tarafından yörüngeye fırlatılacak.

Soyuz MS-15 uzay aracı Rus kozmonotu ve görev komutanı Oleg Skripochka, NASA astronotu Jessica Meir ve BAE’nin ilk astronotu Hazza Al Mansouri’yi ISS’e taşıdı. 3 mürettebat fırlatmadan sonra yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğun ardından 22:45’te (TSİ) ISS’e ulaştı.

Skripochka ve Meir, ISS’de 187 gün geçirecekler. Hazza Al Mansouri ise, 3 Ekim 2019’da Rus kozmonot Alexei Ovchinin ve ABD astronotu Nick Hague ile birlikte Dünya’ya geri dönecek.

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