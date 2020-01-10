Yılın ilk tutulması bu akşam! Ay tutulması 2020 ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ay tutulması 2020 Türkiye’den izlenecek mi? Heyecanla beklenilen doğa olaylarından olan tutulma için geri sayım başladı. Ülkemizden gözlenebilecek olan yarı gölgeli Ay tutulması bugün yaşanacak. Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İZLENECEK?

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’nden Gökhan Ertaş’ın haberine göre tamamı ülkemizden gözlenebilecek olan yarı gölgeli Ay tutulması, 10 Ocak 2020 akşamı Türkiye Saati ile 20:07 – 00.12 saatleri arasında gerçekleşecek ve Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın yarı gölge (Penumbra) konisinin içerisinde kalacak.

10 OCAK PARÇALI AY TUTULMASINI GÖZLEMLEMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Hava muhalefeti olmayan bölgelerde Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, doğu yönünde, Türkiye saati ile 20:07:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Saat 22:10'da maksimum tutulma anı gerçekleşecek. Gece saatler 00:14'ü gösterdiğinde ise kısmi tutulma bitmiş olacak.

HERHANGİ BİR EKİPMANA GEREK VAR MI?

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek olan parçalı Ay tutulmasını görmek için herhangi bir ekipman kullanmaya gerek yok. Ancak yarı gölgeli Ay tutulmasında Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçeceği için bu hadise çok rahat gözlenemez ve genelde akademik düzeyde incelenir. Gözlemciler bu hadiseyi daha yakından takip etmek için dürbün veya teleskoplar kullanabilir.

YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer. Dünya'nın ana gölgesi Ay'ı kapsamaz. Çok rahat gözlenemediği için genelde akademik düzeyde incelenir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.

PARÇALI AY TUTULMASI

Ay’ın bir kısmı Dünya’nın tam gölge konisinden geçer. Çıplak gözle tutulma rahatlıkla gözlenebilir.