Ay tozlarından oksijen üretilecek

Glasgow Üniversitesi’nden araştırmacı Beth Lomax, Ay’daki regoliti (ay üzerinde bulunan taş ve tozdan oluşan bir tabakaya) taklit ederek tüketilebilir oksijeni elde etmeye çalışıyor. Lomax, “Ay’da bulunan kaynaklardan oksijen elde etmek, hem nefes almak hem de roket yakıtı üretiminde gelecekteki Ay yerleşimcileri için son derece faydalı olacak” diye konuştu. ESTEC’teki bilim insanları, nihai amaçlarının Ay’da sürdürülebilir bir pilot tesis tasarlamak olduğunu belirtti.