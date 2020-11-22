Avrupa basınından çarpıcı itiraf: Kaçmak için 7 saniyeniz var

Türk SİHA'ları Avrupa basınında gündeme gelmeye devam ediyor. Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verilen haberlerde, "Avrupa'daki hiçbir hava savunma sistemi Türk SİHA'larına karşı koyamaz" denildi.

Sabah'ta yer alan haberde İngiltere ve Fransa'nın ardından şimdi de Alman medyası konuyu masaya yatırdı ve çok önemli tespitleriyle yerli ve milli insansız hava araçlarımızdan hem övgü hem de gıpta ile bahsetti. Alman Tagesschau'da yayınlanan analizde çarpıcı ifadelere yer verilirken "Türk SİHA'larıyla baş edemeyiz" denildi.

AZERBAYCAN'IN ZAFERİNDE BÜYÜK KATKISI VAR

Son olarak işgalci Ermenistan'dan gasbettiği topraklar geri alınırken Azerbaycan cephesindeki üstün başarısıyla dikkat çeken Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünya basınında yer almayı sürdürüyor. Bilindiği gibi Azerbaycan Türkiye'den satın aldığı İHA ve SİHA'larla gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde hem ordudaki can kaybını minimuma indirmiş hem de çok başarılı operasyonlarla işgalci Ermeni ordusunda dakika dakika kaçınılmaz sonu yaşatmıştı.

ALMAN MEDYASI "TÜRKLERİN SİHA'LARIYLA BAŞ EDEMEYİZ" DİYOR

Son olarak Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. Dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde Avrupa'daki hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'larına karşı koyamayacağına yer verildi ve tespitler şöyle devam etti;

"KAÇMAK İÇİN 7 SANİYENİZ VAR"

Alman Tagesschau'da yer alan haberde "Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.

"ERMENİLERİ HEM SAHADA HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK YIKTI"

Haberde, "SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı" ifadeleri yer aldı. Askeri uzmanların, "Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna" ilişkin değerlendirmelerine yer verilen son dakika tespitlerinde 'şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği' yazıldı.

İHA VE SİHALAR HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR

Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan mini akıllı mühimmat ailesi, gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek.

ROKETSAN İHA VE SİHALARI DONATACAK

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci Türkiye'nin SİHA Geliştirme Programı kapsamındaki çalışmalarının ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunun bugün net olarak görüldüğünü belirtti.

Özellikle Bayraktar TB2 tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kazandırılan imkan ve kabiliyetin son zamanlardaki çatışmalarda çok ciddi avantaj sağladığına işaret eden İkinci yaptığı son dakika açıklamalarında "Bu işe emek veren herkese teşekkür etmek ve minnet duymak gerekiyor. Türkiye açısından operasyonun anlamını çok ciddi bir oyun değiştirici olarak etkiledi ve operasyonların seyrini Türkiye'nin lehine çeviren bir gelişme oldu." ifadelerine yer verdi.

ÜSTÜN KABİLİYET

Türkiye'nin Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı (İHA) platformunu aktif biçimde kullandığını hatırlatan İkinci, "İHA'lardaki temel silahımız, mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor." diye konuştu.

İkinci, sahadan alınan geri bildirimler ve elde edilen bilgilerle bu konuda çok ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla MAM ailesi dünyadaki muadillerinden çok daha önde. Savaş seyrini değiştiren ve vuruş üstünlüğü sağlayan bir mühimmat olarak gündemimize girdi. Özellikle operasyonel olarak kanıtlanmış bir mühimmat olması ve etkinliğinin çok üst düzeyde bulunması TSK açısından çok ciddi avantaj ancak bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle MAM-L ve MAM-C'nin ikinci, daha gelişmiş versiyonlarının şu anda çalışmaları devam ediyor

Bununla beraber bu aileyi genişletmek de istiyoruz. Yakın zamanda Akıncı, Aksungur gibi platformlarımız TSK tarafından kullanılacak. Bu platformların kabiliyetleri çok daha yüksek" dedi.

DIŞARIDAN CİDDİ TALEP VAR

Murat İkinci, özellikle uluslararası platformda Türkiye'nin SİHA'lar konusundaki başarısına paralel olarak bu ürünlere çok ciddi talep olduğunu söyledi.

İkinci ayrıca konuşmasında şu son dakika bilgilerini verdi:

"Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz var. Son zamanlardaki videolarda da görüyoruz, Azerbaycan'daki kullanımıyla kardeşlerimiz için de çok ciddi avantajlar sağlıyor, hedeflere çok ciddi zayiatlar verdirebilen bir sistem, halen de kullanılıyor."

Özellikle savaş alanında İHA ve SİHA'ların aktif kullanımının artırılmasıyla bu çözümlere olan talep ve ihtiyacın çok üst seviyeye çıktığını vurgulayan İkinci, "Bu talebin giderek artacağını değerlendiriyoruz" dedi.