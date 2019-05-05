Avengers: Endgame Twitter'a damga vurdu

Gösteriminden bu yana dünyanın her yerinde Avengers hayranları #AvengersEndgame hakkında konuşmak için Twitter'a gelirken, film, gişe rekorunun yanı sıra geçtiğimiz hafta atılan 50 milyon Tweet ile bu yılın hakkında en çok Tweet atılan filmi oldu.

İşte Avengers: Endgame’in en çok konuşulan karakterleri:

#Thanos karakteri filmin en çok tartışılan kötü karakteriyken en büyük sürpriz #Thor’un #IronMan’in üstesinden gelmesiydi. Bu durum #IronMan’in yeni imajıyla ilgili olabilir.

#Thanos

#Thor

#IronMan

#CaptainAmerica

#Hulk

#Loki

#Spiderman

#BlackWidow

#Groot

#Nebula

Bunlar da Avengers: Endgame ile ilgili en çok Tweet atan ülkeler. Amerikalılar ve Brezilyalılar Twitter üzerinden #Avengers hakkında konuşmanın tutkusunu paylaşırken Asya Pasifik’te film hakkında çılgınca Tweet atılıyordu, nitekim pazarın en iyi 10’unun 5’i bu bölgeden geliyor.

1. ABD

2. Brezilya

3. Filipinler

4. Tayland

5. Malezya

6. Japonya

7. İngiltere

8. Meksika

9. Endonezya

10. Fransa

DHA