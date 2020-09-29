Atmaca füzesinin testlerinde sona gelindi... Seri üretim faaliyetlerine geçilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz." dedi.