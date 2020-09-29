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  • Atmaca füzesinin testlerinde sona gelindi... Seri üretim faaliyetlerine geçilecek
29 Eylül 2020 Salı 10:49 | Son Güncelleme:

Atmaca füzesinin testlerinde sona gelindi... Seri üretim faaliyetlerine geçilecek

Atmaca füzesinin testlerinde sona gelindi... Seri üretim faaliyetlerine geçilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Atmaca füzesinin testlerinin devam ettiğini belirterek, "ATMACA'nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ATMACA’nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Sona geldik demektir. Bu yapılan sondan bir önceki testti. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz." dedi. 

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