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  • Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısını daralttı
01 Ekim 2020 Perşembe 09:33 | Son Güncelleme:

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısını daralttı

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısını daralttı
AKSAM.COM.TR

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, boyutları büyüyen küçük bir hava sızıntısının kaynağını başarılı bir şekilde daralttı. Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğruladı.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki boyutları büyüyen küçük bir hava sızıntısının kaynağını başarılı bir şekilde daralttı.

Aksam.com.tr'nin CNN'den aktardığı habere göre, uzay istasyonunun müdür yardımcısı Kenny Todd, sızıntının bir yıldan daha uzun bir süre önce tespit edildiğini ancak son birkaç ayda arttığını kaydetti.

NASA brifinginde sızıntının kaynağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Todd, "Pazartesi gecesi gerçekleştirilen test turu sızıntının, Rus segmentindeki bir hizmet modülünde olduğunu ortaya çıkardı." dedi. 

Todd, ekibin sızıntıyla uğraştığının altını çizerek, "Sorun giderme planımıza daha ince bir nokta koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ROSCOSMOS, SIZINTININ HİZMET MODÜLLERİNDEN GELDİĞİNİ DOĞRULADI

Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğruladı.

Ajans, şu anda sızıntıyı tespit edebilmek için arama yapıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu durum mürettebatın yaşamı ve sağlığı için hiçbir tehlike oluşturmuyor ve istasyonun mürettebatın devam eden operasyonunu engellemiyor."

Gemideki testleri NASA astronotu Chris Cassidy ve Roscomos kozmonotları Anatoly Ivanishin ve Ivan Vagner gerçekleştirdi.

NASA, sızıntının kaynağının istasyonda yaşanan geçici sıcaklık değişiminden kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, "Bir gecede tespit edilen sızıntının boyutu, o zamandan beri, genel sızıntı oranının değişmeden kalmasıyla istasyondaki geçici bir sıcaklık değişikliğine atfedildi." ifadelerini kullandı. 

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