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  3. ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

ASELSAN'ın, deniz platformlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot'un seri üretimden çıkan ilk 2 ürünü için fabrika kabul testleri tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, Denizgözü-Ahtapot sistemini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçlarını göz önüne alarak deniz platformlarına özel olarak oluşturdu. 

MİLGEM'İN 3 VE 4'ÜNCÜ GEMİLERİNE ENTEGRE EDİLDİ

MİLGEM'in 3 ve 4'üncü gemilerine ilk 2 prototipi entegre edilen ve fiilen kullanılmakta olan Denizgözü-Ahtapot sistemi Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girecek.

SON TESLİMAT 2025'DE

Sonuncusu 2025'te teslim edilecek bu sistemlerden seri üretimden çıkan ilk 2 Denizgözü-Ahtapot sisteminin fabrika kabul testleri, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yerleşkesinde tamamlandı.


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