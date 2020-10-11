ASELSAN'dan elektronik harbe hazırlık... Gerçeğe yakın ortam sağlıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı'nca, Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (MUKAS) Sistemi'nin, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağladığı belirtildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen MUKAS Sistemi, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağlıyor. Haberleşme bantlarındaki tüm elektronik destek ve elektronik taarruz yeteneklerini tek bir bünyede birleştiren MUKAS, yerli-milli imkanlarla tasarlanan ve dünyada eşine az rastlanan kapsamlı bir eğitim simülatörü olma özelliğine sahip.

MUKAS, tüm haberleşme bantlarında yayın tespiti kabiliyetine sahip. Ayrıca, tüm haberleşme bantlarında yüksek duyarlılıklı Elektronik Destek (ED) ve etkin Elektronik Taarruz (ET) kabiliyetine de sahip olan MUKAS, Elektromanyetik Spektrumun Kontrolü, radyo frekansı (RF) Spektrumda tehdit elektronik harp (EH) unsurlarının aldatılması ya da karıştırılması görevlerini de icra edebiliyor.

MUKAS, görev öncesi planlama ve görev sonrası analiz özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Detaylı cihaz içi test özelliği de bulunan MUKAS, otomatik anten yükseltme ve döndürme altyapılarına da sahip. Taktik saha için uygun yapıda olan MUKAS, tek şelterde çok fonksiyonlu sistem yapısı ile operasyon imkanı da sunuyor.