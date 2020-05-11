ASELSAN ve Roketsan'dan müthiş proje! Mehmetçik omuzdan 'milli füze' atacak

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yaptığı “Portatif Hava Savunma Füze Sistemi Projesi (PorSav) kapsamında teslimatlar yakın bir zamanda olacak” açıklaması gözleri bir kez daha bu projeye çevirdi.

Peki proje Mehmetçik’e ne gibi avantajlar kazandıracak, sistemde olan hangi ürünün yerine kullanılacak? Savunma sanayii araştırmacısı Hakan Kılıç hem bu sorulara yanıt verdi hem de gelecek dönemlerdeki muhtemel senaryoları anlattı.

EN ALÇAK İRTİFADA GÖREV PORSAV’IN OLACAK



PorSav’ın ‘milli MANPADS’ (Omuzdan ateşlenen füze) olarak adlandırılabileceğini belirten Kılıç, teslimi yaklaşan projenin milli kademeli hava savunma şemsiyesi oluşturulması vizyonunda görev üstleneceğine değindi.

Teslimatlar gerçekleştiğinde sahada nasıl bir durum olacağı konusuna da açıklık getiren Kılıç, “PorSav; Korkut, Gökdeniz, Hisar-A, Hisar-O ve Siper yanında sistemin en alçak irtifada savunmasını yapacak füze sistemini temsil ediyor. Bu kapsamda PorSav’ın birlik veya bölük bazında mobil alçak irtifa hava savunmasını karşılayacağını söylemek mümkün” ifadesini kullandı.

PORSAV’A NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?



“PorSav askeri terminolojiye göre aslen bir MANDPADS (Man-Portable Air-Defense Systems) yani omuzda taşınan ve fırlatılan hava savunma sistemi” diyen Hakan Kılıç, şöyle devam etti:

“Daha açık ifadesi ile PorSav tek er tarafından taşınabilen, omuzdan atılan, kısa menzilli, ısı/kızılötesi/IR/IIR güdümlü, çok alçak irtifa hava savunma füze sistemidir.

Burada en çok karıştırılan veya sorulan sorulardan biri de ‘Hisar-A alçak irtifa hava savunma sistemi üretmişken PorSav’a neden ihtiyaç duyuldu?’ konusuydu. Benzer güdüm sistemi ve hedef yelpazesine hitap eden her iki füze de aslında aynı görevler için kullanılmakta. Ancak Hisar-A da alçak irtifa hava savunmasını temsil etse de PorSav bir kademe daha aşağısını, çok alçak irtifa yani Korkut uçaksavar top sisteminin hitap ettiği alana kadar etki edebilir.

EĞİTİM ALAN HER ASKER KULLANABİLECEK



Hisar-A daha büyük gövde, harp başlığı, biraz daha uzun menzillidir. Hisar-A paletli zırhlı araç üzerinde iken, PorSav piyade tarafından taşınır. Dolayısıyla özel kuvvetlerden, düşman içine sızmış veya ülke dışında görev yapan çeşitli birliklere kadar tüm TSK’da hava savunma eğitimi almış olması şartı ile ilgili sınıflardaki personel kullanabilir.

Oysa paletli araç sadece düzenli ordunun harekat yaptığı, birlik bazında diğer unsurlarımızın da olduğu alanlarda varlık gösterebilir. Üstelik PorSav daha küçük ve maliyet olarak düşük olduğu için çok yaygın bir şekilde üretilip, dağıtılabilir.”

HELİKOPTERLER İÇİN HALEN EN BÜYÜK TEHDİT



MANPADS silahlarının düzenli orduların yanı sıra çok sayıda terör örgütü ve devlet dışı aktörler tarafından da kullanıldığını hatırlatan Kılıç, “Bugün itibarıyla modern mühimmat kullanan güçler MANPADS’in irtifa sınırına inmeden hedefi vurabilecek donanımda. Bu nedenle MANPADS kısmen ciddi tehdit olmaktan çıksa da madalyonun diğer yüzünde savaş uçaklarını alçak irtifa taarruzu yapmaktan men eden ve onları teknoloji gerektiren pahalı akıllı mühimmatları kullanmaya zorlayan yapısıyla halen önemini koruyor. Öte yandan MANPADS’lerin en önemli etkisi helikopterlere karşıdır. Dünyadaki hemen hemen tüm helikopterler MANPADS irtifa menzilinde uçuyor. Yani arazide MANPADS’e yakalanan bir helikopterin tipi ve menşei ne olursa olsun kaçma şansı çok az. Bu açıdan birliklerimizin düşman taarruz helikopterlerine karşı savunma yapmasında en kritik sistemlerden biri belki de en kullanışlı olanı MANPADS’lerdir” bilgisini paylaştı.

KOLAY KURULUM, BASİT KULLANIM



Kılıç, MANPADS ve yakın gelecekte envantere girecek PolSav gibi sistemlerin dünyanın en modern ordularına karşı bile basit ve kullanımı kolay olmasının yanında son derece etkili ve kritik bir silah sistemi olduğunun altını çizerek, PorSav’ın TSK’ya neler kazandıracağına dair şunları söyledi:

“Bahar Kalkanı’nın son günlerinde üzerinde MANPADS yani Stinger füzesi taşıyan paletli zırhlı aracımız Atılgan’ın sahaya sürüldüğünü, öncesindeki günlerde de muhaliflerin Suriye genel maksat helikopterlerini Stinger ile düşürdüğünü hepimiz sosyal medyadan gördük. Burada düşman kuvvet Suriye idi ve ABD, Bahar Kalkanı’na politik destek veriyordu.

Peki, gelecek dönemde ABD’nin istemediği bir ülkeye harekat düzenleyeceğimiz ya da savaşmak durumunda kalacağımızda Stinger’ları nasıl kullanacağız? İşte milli MANPADS PorSav’ın üretilmesinin önem burada yatıyor. İlave olarak dünyada MANPADS’lerin taarruz helikopterlerine uygulandığı da görülmektedir ki bu da Türkiye gibi helikopter üreticisi bir ülke için başka bir alternatif.”

İHRACAT ŞANSI YÜKSEK



TSK envanterindeki ABD yapımı Stinger füzesinin yerini alacak olan PorSav’ın ihracat şansı olabileceğini söyleyen Kılıç, “PorSav, en modern MANPADS’lerde kullanılan IIR yani kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık kullanıyor. Bu başlık önceki nesil füzelerdeki IR başlığa göre önemli bir avantaj. Sistem basit anlatımla, personelin füzeyi lançere yerleştirip, güç ünitesini açıp, arayıcı başlığın hedefi yani kızılötesi ısı kaynağını görmesi ve ses uyarısını vermesi ile ateşlemesinden ibaret olan kolay bir kullanım sunuyor ve tam manası ile bir at-unut füze sistemi” şeklinde konuştu.

Sistemin bilinen bazı özellikleri

- Çok alçak irtifa hava savunma sistemi.

- IIR/Kızılötesi görüntüleyici güdümlü.

- 4+ km irtifa sınırı.

- 6+ km yatay eksende menzil sınırı.

- Boyut olarak ABD yapımı Stinger füzesine yakın boyutta olduğu tahmin edilmekte olup henüz fotoğrafları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.