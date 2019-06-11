Araştırmacılar akrep zehrinde iyileştirici bileşikler keşfetti

TM Dijital Haber merkezi

Stanford Üniversitesi ve Meksika'daki araştırmacılar, Doğu Meksika’ya özgü bir akrep zehrinde sadece toksinden daha fazlasının bulunduğunu, zehrin ayrıca bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek iki renk değiştiren bileşik içerdiğini keşfetti.

Araştırmacılar, sadece akrep zehrindeki bileşikleri izole etmekle kalmadı , aynı zamanda laboratuvarda sentezledi ve fareler üzerinde yapılan deneyde stafilokok (Gram-pozitif bakterilerin bir cinsidir)ve ilaca dirençli tüberküloz bakterilerini öldürdüğünü doğruladı.

National Academy of Sciences dergisinin 10 Haziran sayısında yayınlanan bulgular, akreplerin, yılanların, salyangozların ve diğer zehirli canlıların toksinlerinde keşfedilmeyi bekleyen olası farmakolojik hazinelerin bulunduğuna dikkat çekildi.

Stanford Üniversitesi'nden Richard Zare, "Hacimce, akrep zehri dünyadaki en değerli malzemelerden biri. Bir galonun üretilmesi 39 milyon dolara mal olacak. Onu üretmek için kritik bileşenlerin ne olduğunu öğrenmek ve onları sentezleyebilmek için önemli.” dedi.

Meksikalı araştırmacılar, akrebin zehrini sağdıklarında ilk başta zehrin kahverengimsi çıktığını ancak havaya maruz kaldığında renk değiştirdiğini fark ettiler.

Ekip, bu olağandışı renk değişimini araştırdıklarında, iki kimyasal bileşik buldu. Bu bileşiklerden biri havaya maruz kaldığında kırmızı, diğerinin ise mavi renge döndüğü fark edildi.

Bileşikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Meksikalı ekip, kimyasalları tanımlama ve sentezleme alanında deneyimli olan Stanford'daki Zare grubuna ulaştı.

Sadece küçük bir zehir örneği kullanan Stanford, doktora sonrası araştırmacı Shibdas Banerjee ve Gnanamani Elumalai, iki bileşiğin moleküler yapısını çözebildi. Stanford'un Beşeri Bilimler ve Bilimler Fakültesi Doğa Bilimleri Profesörü Marguerite Blake Wilbur olan Zare, “Çalışmak için sadece 0,5 mikrolitre zehir kullandık” dedi. (Bu, bir sivrisineğin tek bir porsiyonda emeceği kan miktarından on kat daha azdır.)

Stanford bilim adamları, bileşiklerin çeşitli kimyasal analiz teknikleriyle çalıştırılmasından elde edilen ipuçlarını kullanarak, zehirdeki renk değiştiren bileşenlerin, daha önce bilinmeyen iki benzokinon olduğu, yani antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinen bir halka benzeri molekül sınıfı olduğu sonucuna vardılar.

Zare, "Bu bileşiklerin bakteri öldürdüğünü gördük, ama sonraki soru şu oldu: Seni de öldürecek mi? Cevabım: Hayır. Çünkü mavi bileşiğin tüberküloz bakterilerini öldürdüğünü, ancak akciğerlerin zarlarını bozmadığını gözlemledik." ifadesini kullandı.

Stanford ve Meksikalı bilim adamları, izole edilen zehir bileşiklerinin ilaçlara dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini ve ayrıca zehirde neden bulunduklarını belirlemek için daha fazla işbirliği planlıyorlar.

Zare, “Akrep'in neden bu bileşikleri ürettiğini bilmiyoruz. Çözmemiz gereken çok fazla gizem var.” dedi.