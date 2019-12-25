Araştırma sonuçları yayımlandı! Twitter ve Instagram kullanımında yine birinci sıradayız

Deloitte tarafından 7 yıldır yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Türklerin mobil cihaz kullanımına dair verilerin de paylaşıldığı araştırmada en dikkat çeken durum ise şu oldu; sosyal medya kullanımında Türkiye birinci sırada yer alıyor ve telefonda en çok oyunu yine Türkiye’deki kullanıcılar oynuyor.

Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 6 kıtada 28 ülkeden 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştiğini söyleyen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, bu araştırmanın mobil teknolojilerin hayatımızdaki yerine ve etkilerine dair geniş bir perspektif sunduğunu söyledi. Aslantaş, “Güncel durumu analiz ederken geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörüleri de paylaşıyoruz. Bu anlamda sadece iş dünyasına değil, kültürel ve sosyal incelemeler yapan uzmanlara da bir veri kaynağı oluyor” dedi.

ERKEKLER TWITTER'DA ÖNDE

Türkiye’de 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen online anketin sonuçları ise şöyle oldu:

Sosyal medya kullanımında Türkiye yine birinci sırada: Sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları incelendiğinde; Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Türkiye’deki kullanıcılar analiz edildiğinde günlük sosyal medya kullanımında 2017 yılına göre 6 puan artış olduğu ve bu artışın da tüm yaş gruplarında olduğu gözleniyor. Cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde ise; kadınlar ve erkeklerin kullanım sıklığının farklılaştığı uygulamaların Instagram, Snapchat ve TikTok olduğu görülüyor. Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.

Her gün telefonda oyun oynuyoruz: Türkiye’deki kullanıcıların %55’i oyun oynamak için cep telefonunu tercih ediyor. Bu oran ile Türkiye’deki kullanıcılar anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenlerin yaş grupları incelendiğinde ise en yüksek oranın %61 ile 35-44 yaş grubunda olduğu görülüyor. Kullanıcıların oyun oynama sıklığı incelendiğinde her 2 akıllı telefon sahibinden 1’i her gün telefonda oyun oynuyor. Türkiye, bu oyun oynama sıklığı oranıyla da anketin yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada. Türkiye’de kullanıcılar, oyunları belirgin bir oranla (%67) evde dinlenirken rahatlama amacıyla oynuyor. En çok oynanan oyun türünün %40 oranla gündelik/puzzle tarzı oyunlar olduğu görülüyor. Kullanıcılar oyun oynarken %78 gibi açık bir farkla tek oyunculu oyunları tercih ediyor.

Market alışverişleri artık akıllı telefonlarla yapılıyor: Araştırmaya göre market alışverişleri dijital ortama taşınıyor. Kullanıcıların %31’i ayda en az 1 kere market ve temel ihtiyaç alışverişlerini cep telefonlarından yaptığını belirtti. Türkiye’deki kullanıcıların, en fazla alışveriş yaptıkları kategoriyle uyumlu olarak market ihtiyaçları ve yemek dağıtımı hizmetleri gün içinde en sık kullanılan kategoriler. Kullanıcıların %68’i şimdiye kadar en az 1 defa market ve yemek dağıtımı hizmetlerini kullandığını belirtti. Taksi hizmetlerini sağlayan uygulamalar kullanıcıların %42’si, kurye hizmetleri ise kullanıcıların %33’ü tarafından en az 1 defa kullanılarak tecrübe edildi.

DAHA SEYREK TELEFON DEĞİŞTİRİYORUZ

Artık daha seyrek telefon değiştiriyoruz: Telefon değiştirme sıklığımız dövizdeki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle 2017 yılına kıyasla azaldı. 2017 yılında son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı %64’ten %58’e düştü. Türkiye özelinde telefon değiştirme sıklığının azalmasında bazı ilave faktörlerin öne çıktığı düşünülüyor. 2017 yılından sonra döviz kurlarındaki dalgalanmaların ithal telefonlar üzerinde fiyat baskısı oluşturması tüketicilerin yeni telefon alma isteğini azalttı. (Döviz kurlarındaki dalgalanmaların yanında 2019 yılında BDDK’nın yaptığı taksit düzenlemesiyle birlikte fiyatı 3 bin 500 TL üzerinde olan cep telefonlarının alımında kredi taksit sayısı 6 ile sınırlandırılmıştı.)

Telefon bağımlılığımız mental ve fiziksel problemler yaratıyor: Türkiye’deki telefon kullanıcıları, bağımlılıktan dolayı Avrupalılara göre daha fazla mental ve fiziksel sorun yaşadığını belirtiyor. Kullanıcıların %46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissettiğini söylerken, bu oran Avrupa’da %21. Kullanıcıların %32’si çok fazla telefon kullanımı yüzünden, aile veya arkadaşlarıyla bir arada olduklarında ‘yüz yüze’ iletişim kuramadıklarını ifade ediyor. Türkiye’de kullanıcıların %26’sı çok fazla telefon kullanımından dolayı fiziksel problemlerle karşılaştığını belirtirken bu oran Avrupalı kullanıcılar arasında %7.

AVRUPA ORTALAMASINA YAKIN

Kullanım şartları ve koşullarını okumadan kabul ediyoruz: Kişisel bilgilerimizin şirketler tarafından kullanıldığını düşünüyoruz ancak yine de çoğumuz kullanım şartları ve koşullarını okumadan kabul ediyoruz. Türkiye’deki katılımcılar, %76 oranında kişisel bilgilerinin şirketler tarafından kullanıldığını, %69 oranında ise kişisel bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşıldığını düşünüyor. Bu iki oranda da Türkiye, Avrupa ortalamasına yakın. Türkiye’deki katılımcılar %55 oranla en fazla e-posta bilgilerini online olarak paylaştıklarını belirtirken, bunu telefon numarası, konum bilgisi ve fotoğraflar izliyor. Türkiye’deki kullanıcıların bu konudaki farkındalığının çalışmanın yapıldığı diğer ülkelerdeki kullanıcılara göre daha yüksek olduğu görülüyor. Türkiye’deki kullanıcıların %12’si kullanım şartları ve koşullarını okumadan asla kabul etmeyeceğini belirtirken bu oran Avrupa’da ortalama %7. (Araştırmanın tüm katılımcılarına baktığımızda; bir uygulama yüklerken, Wi-Fi hotspot’larına erişirken, uygulama güncellemelerinde vb. sorulan ‘Kullanım Şartları ve Koşulları’nı %45 oranında neredeyse hiç okumadan kabul ettiklerini belirtiyor.)

5G’yi sabırsızlıkla bekliyoruz: Raporda 2017 yılına göre en çok artış gösteren haberleşme yöntemleri olan internet üzerinden sesli ve görüntülü konuşmanın 5G’ye karşı duyulan ilgiyi de artırdığı değerlendirildi. Türkiye’deki kullanıcıların %43’ü 5G altyapısına mümkün olan en kısa sürede geçmek istediklerini belirtirken, Avrupalı kullanıcıların sadece %16’sı mümkün olan en kısa sürede 5G’ye geçmek istediklerini ifade etti.

Rakamlarla Türkiye:

• Telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler: %46

• Aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler: %26

• Günde en az bir kere Instagram’da vakit geçirenler: %49

• Günde en az bir kere Twitter’da vakit geçirenler: %23

• Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler: %55

• Akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar: %50