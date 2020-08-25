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  3. Araştırma sonucu: Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor
25 Ağustos 2020 Salı 01:22 | Son Güncelleme:

Araştırma sonucu: Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor

Araştırma sonucu: Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğer bakterileri uyarıyor
AA

LiveScience'ta yer alan bir araştırma sonucuna göre bakteriler "ölüm çığlığı" ile diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağlıyor

Bakterilerin "ölüm çığlığının" diğer bakterileri uyararak hayatta kalmalarını sağladığı bildirildi.

AA'nın LiveScience'tan aktardığı habere göre, bilim insanlarının yaptığı araştırma, bakterilerin antibiyotikle yok olurken yaydıkları kimyasal bir maddenin, diğerler bakterilere tehlike alarmı verdiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, "necrosignaling" (nekro sinyalleşme) olarak tanımladığı alarm sayesinde sürü halinde yaşayan bakterilerin ölümcül tehdidin varlığını önceden algılayabildiğini ve tehlikeye karşı kısa sürede direnç geliştirebildiği belirtildi.

Ölü bakterilerin sürünün geri kalanını nasıl kurtardığını incelemek için yapılan çalışmada, bakteriler ile antibiyotik arasındaki etkileşim gözlemlendi.

Teksas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji profesörü Rasika Harshey, ölü bakterilerin ayrıca canlı hücre zarlarında antibiyotiklerin dışarı atılmasını sağlayan sistemi aktive ettiğini belirterek "Ölü bakteriler, sürünün hayatta kalmasına yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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