Apple, engelli bireyleri temsil eden yeni emoji serisini getiriyor

Apple, aralarında tekerlekli sandalye kullananların, elinde bastonla yürüyen görme engellilerin ve işaret dili kullanan işitme engellilerin de bulunduğu bir dizi yeni emojiyi kullanıma açıyor. Dünya Emoji Günü'nde yayımlanan emojilerin odağında engelli bireyler var. Geçen yıl önerilen yeni tasarımlar, bu yılın sonuna kadar Apple kullanıcıları için hazır olacak.

Apple sözcüsü, 'her türlü çeşitliliğin Apple'ın değerlerinin bir parçası' olduğunu söyledi ve "Yeni seçenekler emoji klavyesindeki önemli bir boşluğu dolduracak" dedi. Yeni tasarımlar arasında 'tokalaşan eller' emojisi için yeni cilt renkleri, flamingo gibi yeni hayvanlar ve waffle ve falafel gibi yeni yemekler de var.

Yaklaşık 20 yeni tasarımın ardından sonbaharda başka farklı emojilerin de duyurulması bekleniyor. Apple'ın önerdiği tasarımlar, yeni emoji karakterlerin onaylanmasından sorumlu Unicode Consortium'dan da geçti. Apple daha önce yaptığı açıklamada 'engellilerin hayat deneyimlerini de anlatacak yeni emojiler yapmak istediklerini' söylemişti.

Yeni emoji tasarımları şöyle:

Rehber köpek

Bastonla yürüyen kadın ve erkek

İşaret diliyle işitme engelli olduklarını gösteren kadın ve erkek

Mekanik ve manuel tekerlekli sandalyede kadın ve erkek

Protez kol

Protez bacak

'Tokalaşan eller' emojisinde farklı cilt renkleri

Yeni hayvanlar: Kokarca, flamingo

Yeni yemekleri: Sarımsak, waffle, falafel, tereyağı, buz

Nesneler: Paraşüt, yoyo, kite

Kıyafetler: Güvenlik yeleği, mayo