Apple'dan koronavirüs hamlesi! Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatacak

ABD teknoloji devi Apple, yapmış olduğu resmi açıklamayla Çin dışındaki tüm perakende mağazalarını 27 Mart tarihine kadar kapatacağını ve koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla personelini evden çalıştıracağını duyurdu.

Bloomberg HT'de geçen habere göre, Apple CEO'su Tim Cook'un da paylaştığı ve şirketin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için en etkili yöntem yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmak."

Açıklamanın ardından Çin dışındaki mağazaların geçici olarak 14 gün boyunca kapatılacağını ve personelin uzaktan çalışacağı açıklandı.

Apple, Dünya Sağlık Örgütü'nün "pandemi" olarak tanımladığı koronavirüs (Covid-19) salgınının yoğun görüldüğü İtalya ve İspanya'da mağazalarını kapatmıştı. Çin hariç dünya genelinde 460 mağazası bulunan Apple'ın geçici kapatma kararından en fazla etkilenecek ülke ise 270 mağaza ABD olacak.

Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı açıklamada geçici olarak kapatılan tüm mağazalarda saatlik bazda çalışan tüm personelin normal ödeme alacağını belirtti. Geçen hafta da dünya genelindeki pek çok ofiste Apple çalışanları evden çalışmaları için teşvik edilmişti.

Ürünlerinin büyük çoğu Çin'deki tedarik zincirine bağlı olan Apple, koronavirüsten en şiddetli etkilenen şirketlerin başında geliyor. Fabrika kapatmalar ve üretimdeki gerileme nedeniyle iPhone ve iPad Pro gibi ürünlere olan talepte siparişler karşılanamaz duruma gelmiş, 2020 1. çeyreği için konulan 63 ila 67 milyar dolarlık hedefin tutturulamayacağını da açıklamıştı. Apple hisseleri buna rağmen Nasdaq'taki yüzde 12 düşüşe rağmen yüzde 5.3 gerileyerek pozitif ayrışmıştı. Mağaza kapatmaların gelirleri nasıl etkileyeceğine dair bir öngörü ise paylaşılması.

Öte yandan, Kaliforniya, Cupertino merkezli şirket koronavirüsle mücadele kapsamında 15 milyon dolar bağışladığını da duyurdu.