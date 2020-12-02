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02 Aralık 2020 Çarşamba 20:28 | Son Güncelleme:

Apple'a kötü haber... Avrupa'da eski iPhone'lar davalık oldu

Apple'a kötü haber... Avrupa'da eski iPhone'lar davalık oldu
AA

Eski iPhone'ları yavaşlatması ve değersizleştirmesiyle sürekli gündeme gelen ve tartışılan Apple'a Avrupa'da dava açıldı.

Avrupa'da bir tüketici derneği, ABD teknoloji şirketi Apple'a karşı eski telefon modellerini kasıtlı olarak değersizleştirdiği gerekçesiyle dava açtı.

AA'nın haberine göre, Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Açıklamada, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilen açıklamada, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar avro tazminat talep edildiği, benzer hukuki süreçlerin İtalya ve Portekiz'de de başlatılacağı kaydedildi.

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

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