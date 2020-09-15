Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte Apple Watch Series 6, iPad ve iOS 14'e dair tüm detaylar...

Teknoloji severlerin yakından takip ettiği Apple etkinliği sona erdi. Her yıl Eylül ayında yapılan Apple etkinliğinde firma yeni ürünlerinin tanıtımını yapıyor ve güncellemelerini yayınlıyordu. iPhone 12’nin tanıtılması beklenen etkinlikte Apple Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE, Apple Fitness Plus ve yeni iPad Air ürünlerinin sunumu yapıldı. Koronavirüs pandemisinden etkilenen şirketin iPhone 12’yi daha ileriki bir tarihte tanıtması bekleniyor.



iOS 14 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Binlerce iPhone sahibinin heyecanla beklediği iOS 14, 16 Eylül günü kullanıcılarla buluşacak. Güncellemenin Türkiye saatiyle 20.00'da uyumlu iPhone modellerine gönderilmesi bekleniyor.

APPLE WATCH SERİES 6 TANITILDI

Akıllı saat pazarının lider ismi Apple, çevrimiçi olarak düzenlediği Time Flies etkinliğinde yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'yı duyurdu. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle yeni iPhone'lardan önce duyurulan Apple Watch Series 6, daha uygun fiyatlı Apple Watch SE modelini de beraberinde getiriyor.

APPLE WATCH SERİES 6 ÖZELLİKLERİ

Düşme algılama ve EKG çekme gibi özellikleriyle oldukça ses getiren Apple Watch Series 4'ten sonra beklenen etkiyi yaratamayan Apple, Watch Series 6 modeliyle hem donanım hem de sağlık tarafında önemli yeniliklere sahne oluyor. Akıllı saat bilhassa gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

APPLE WATCH SERİES 6 TÜRKİYE FİYATI

Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı 399$ olarak açıklanmış durumda.

GPS ve hücresel bağlantılı iki versiyonu bulunan Apple Watch Series 6, Türkiye'de yalnızca GPS ve alüminyum kasalı versiyonuyla satın alınabiliyor. Saatin fiyatı ise 40 mm kasalı model için 3.799 TL iken, 44 mm kasalı model içinse 4.049 TL olarak belirlenmiş durumda.

APPLE WATCH SE ÖZELLİKLERİ

iPhone SE modeliyle fiyat/performansa oynayan Apple, akıllı saat portföyü için de bütçe dostu bir model duyurdu. Time Flies etkinliğinde lanse edilen Apple Watch SE isimli bu akıllı saat, 199$ fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Apple Watch Series 5'in kırmılmış versiyonu olan Apple Watch SE, güncel birtakım özelliklerden feragat etmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Öyle ki Apple Watch SE'de her zaman açık ekran ve EKG çekme özelliği bulunmuyor.

40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla gelen Apple Watch SE, bağlantı tarafında da GPS ve GPS + Hücresel dolmak üzere iki farklı opsiyon sunuyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan bu kasa, 7000 serisi alüminyumdan üretiliyor.

APPLE WATCH SE TÜRKİYE FİYATI

Türkiye'de yalnızca GPS versiyonuyla satışa sunulacak olan Apple Watch SE'nin kasa boyutuna göre Türkiye fiyatları şu şekilde:

40 mm kasalı model: 2.699 TL

44 mm kasalı model: 2.949 TL

8. NESİL İPAD TANITILDI!

Apple, temel iPad’inin sekizinci nesil sürümünü duyurdu. Apple A12 Bionic işlemcisine sahip 10.2 inç 8. nesil iPad, önceki nesilden 2 kat daha hızlı performans ortaya koyuyor.

A12 yongası, Apple’ın “Neural Engine” işleme yeteneklerini ilk kez giriş seviyesi iPad’ine taşıyor. Apple, yeni modelin klavye kılıfı ve Logitech tarafından üretilenler de dahil olmak üzere mevcut kasalara uyacağını açıkladı. Yeni model, birinci nesil Apple Pencil ile çalışacak.

10.2 inç olan olan iPad ekranı, IPS teknolojisine sahip 2160 x 1620 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor.

8. NESİL İPAD TÜRKİYE FİYATI:

iPad 32 GB Wi-Fi: 3199 TL

iPad 128 GB Wi-Fi: 3999 TL

iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4399 TL

iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5199 TL

APPLE FİTNESS PLUS TANITILDI

Koronavirüs salgını milyonlarca insanı spor salonlarından uzaklaştırırken akıllı telefon, dizüstü bilgisayar veya televizyon aracılığıyla spor yapmak artık "yeni normalin" bir parçası haline geldi.

Apple'ın fitness hizmetine iPhone'lardaki yeni Fitness uygulaması arcılığıyla erişim sağlanabilecek. Aynı zamanda iPad ve Apple TV'lerden de ulaşılabilecek. Abonelik içeriğinde sanal sınıflar, fitness dersleri ve egzersiz programlarının bulunacağını belirtelim. Bunlara her hafta yenileri eklenecek.

Mevcut egzersizler arasında yoga, bisiklete binme, koşu bandında yürüyüş ve koşu, kuvvet antrenmanı, temel antrenmanlar, yüksek yoğunluklu antrenmanlar ve daha fazlası yer alacak. Egzersizlerin çoğu sadece bir çift dambıl gerektirecek veya kullanıcılar yapmak için hiçbir spor aletine gerek duymayacaklar.

Apple Watch, yaptığınız egzersizleri harcanan kaloriden, zamana kadar otomatik olarak izlemeye başlayacak ve oraya çıkan verileri egzersizleri izlediğinizin cihazın ekranında görüntüleyecek.

ABONELİK FİYATLARI

Aylık: 9.99 dolar

Yıllık: 79.99 dolar