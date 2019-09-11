Apple yeni telefonuyla bu kez 'korkuttu'

Apple’ın ‘ultra geniş’ açı vaat eden ve güçlendirilmiş üç lens içeren arka kameralı yeni akıllı telefonu iPhone 11 Pro, kullanıcıların fobisini tetikledi.

Lansmanın ardından sosyal medyada yorumlarını paylaşan pek çok akıllı telefon kullanıcısı yan yana duran lenslerin kendilerini ürküttüğünü savundu.

Bir kullanıcı, “Apple bu telefonu yaparken bizim gibi tripofobisi olan insanları düşünmemiş. Bu telefonu alamam, ona her bakışımda kaşıntı hissediyorum” diye yazdı.

Tripofobi, ‘birarada olan ve birçok delikli yapısı ya da modeli olan şeylerden korkma’ anlamına geliyor. Terim ilk olarak 2005 yılında Reddit’te ortaya atıldı ve daha sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

ABD’li oyuncu Sarah Paulson ile reality şov yıldızı ve model Kendall Jenner da tripofobisi olan ünlü isimler arasında gösteriliyor.

Konuyla ilgili ilk bilimsel araştırmayı yapan Essex Üniversitesi’nden Geoff Cole ve Arnold Wilkins, tripofobisi olan insanların küçük delikler gördüğünde verdiği tepkilerin bir hayli aşırı olabildiğini gördü.

Araştırmaya katılanlardan bazıları kusmaya başladığını bazıları da günlerce çalışamadığını belirtti.