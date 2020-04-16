Apple İPhone SE tanıtıldı! iPhone SE 2020 fiyatı ne kadar? İPhone SE özellikleri neler?

Apple İPhone SE tanıtıldı. 7,3 mm kalınlığında ve 148 gram ağırlığında olan iPhone SE, 4,7 inçlik IPS bir ekran sunuyor. 1334 x 750 piksel çözünürlüğündeki iPhone SE modelinin PPI değeri ise 326. iPhone SE modeli, sahip olduğu IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı konumda. Peki, iPhone SE 2020 fiyatı ne kadar? İPhone SE özellikleri neler? İşte tüm detaylar..

APPLE İPHONE SE TANITILDI!



Apple tarafından uzun zamandır beklenen telefon modeli iPhone SE 2020 tanıtıldı. Tanıtımı yapılan İPhone SE 2'nin 4.7 inç büyüklüğünde ve 1334x750 piksel ekran çözünürlüğüne sahip olan minik ekranı diğer modellerinden çok farklı.

İPHONE SE 2020 FİYATI NE KADAR?



Apple Store üzerinden ön sipariş yoluyla satın alınabilen yeni iPhone SE'nin fiyatları model model şöyle:

64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL

128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL

256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL

İPHONE SE ÖZELLİKLERİ NELER?



Yeni tanıtılan iPhone SE 2020, 4.7 inç boyutunda 1334x750 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran ile geliyor. Retina HD olarak isimlendirilen bu ekranın inç başına düşen piksel yoğunluğu 326 PPI, kontrast oranı ise 1400:1 ve maksimum parlaklık sınırı ise 625 nit değerine sahip.

iPhone SE 2020'nin içinde kaç GB RAM olduğu açıklanmadı, fakat 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek ile kullanıcılara sunulacağı belirtildi.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlük sunan f/1.8 diyaframa sahip olan bir adet kamera yer alıyor. Bu lens beş kata kadar dijital zoom ve True Tone LED flaş desteği ile geliyor. Aynı zamanda sarsıntıların azalması için optik imaj sabitleyici desteği ve video tarafında da 4K 60 FPS video kaydetme özelliği bulunuyor.

67.3 x 138.4 x 7.3 mm boyutlarındaki iPhone SE 2020, 148 gram ağırlığında. Wi-Fi 6, Gigabit LTE ve eSIM teknolojisi desteği sayesinde, eSIM kullanılan ülkelerde çift hat desteğini de yanında getiriyor. Ayrıca yeni nesil Touch ID parmak izi okuyucuyu da hayatımıza getiriyor.

Kablosuz şarj desteğine sahip olan iPhone SE 2020, 5W'lık şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Apple batarya boyutunu açıklamazken, iPhone 8 ile benzer pil ömrü vaat etti. Yani 13 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma ve 8 saate kadar çevrimiçi video izleme imkanı sunuyor. Tüm bunların yanı sıra iPhone SE 2020'nin hızlı şarj desteği de bulunuyor.