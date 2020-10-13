Apple iPhone 12 tanıtımı canlı yayını! iPhone 12 fiyatı ve özellikleri belli oldu mu?

iPhone 12 tanıtımı canlı yayın ile teknoloji severler tarafından yakından takip ediliyor. Teknoloji devi Apple bu yılın heyecanla beklenen telefonu iPhone 12’nin tanıtımını online olarak gerçekleştirdiği etkinlik ile beraber yapacak. iPhone 12 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi bu akşam gerçekleştirilecek etkinliğin ardından belli olacak.



iPHONE 12 TANITIM ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA?

Apple iPhone 12 ailesinin tanıtımını bu akşam saat 20.00’de yapacak. Tüm dünyanın yakından takip ettiği etkinlikte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri de netlik kazanacak. Telefonun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor. Aşağıdaki linkten Apple’ın etkinliğini canlı olarak seyredebilirsiniz.





iPHONE 12 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Telefonun fiyatı ve özellikleri belli olmadı. Saat 20.00'de başlayacak etkinliğin ardından haberimiz içerisine eklenecektir.