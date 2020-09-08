Apple iPhone 12 tanıtım tarihini açıkladı! iPhone 12 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?

Bilgisayar, tablet, akıllı saat ve akıllı telefon gibi pek çok ürünü ile dünya genelinde büyük bir pazara hitap eden Apple iPhone 12 serisi ile ilgili merak edilen tarihi açıkladı. Apple, başta iPhone 12 olmak üzere pek çok yeni ürünün tanıtımını 15 Eylül Salı günü gerçekleştireceği etkinlik ile duyuracak. Apple'ın bu etkinlikte iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleriyle birlikte, Apple Watch Series 6, iPad Air (4. nesil), AirPods Studio kafa üstü kulaklık ve takip cihazı AirTags aksesuarını duyurması bekleniyor.



iPHONE 12 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI

Apple’ın internet sitesindeki etkinlikler bölümünde paylaşılan bilgide, 15 Eylül 2020 günü Türkiye saati ile 20:00’da etkinliğin başlayacağı belirtildi. Her yıl olduğu gibi yine internet üzerinden izleyebileceğimiz etkinliğin Apple Park’ta düzenleneceği belirtiliyor.

İPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple henüz yeni modellerin çıkış tarihi ile ilgili net bir duyuru yapmadı ancak beklentiler ilk olarak giriş seviyesi modelin yani iPhone 12’nin satışa sunulacağı yönünde. Corona virüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle iPhone 12 Ekim ayında satın alınabilecekken, iPhone 12 Pro da dahil olmak üzere serideki diğer modeller Kasım ayında satışa çıkacak. Detaylı bilgiler ise 15 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan Apple Event etkinliği ile beraber netleşecek.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NASIL OLACAK?

Yeni çıkacak modellerin özellikleri 15 Eylül Salı günü gerçekleşecek etkinlikte belli olacak ancak bazı teknoloji siteleri tarafından iPhone 12 serilerinin özelliklerinin şu şekilde olacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 12

Gövde: Alüminyum Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 4 GB Hafıza: 128/256 GB Batarya: 2227 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (649$), 256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX

Gövde: Alüminyum Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 4 GB Hafıza: 128/256 GB Batarya: 2815 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (749$), 256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO

Gövde: Paslanmaz çelik Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran Yonga: A14 Bionic RAM: 6 GB Hafıza: 128/256/512 GB Batarya: 2775 mAh Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz), Face ID, suya dayanıklılık Fiyatlandırma: 128 GB (999$), 256 GB (1.099$), 512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX