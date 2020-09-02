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  3. Apple, App Store fiyatlarını artırıyor
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:37 | Son Güncelleme:

Apple, App Store fiyatlarını artırıyor

Apple, App Store fiyatlarını artırıyor

ABD merkezli dünya devi teknoloji şirket Apple, Türkiye'de App Store mağazasındaki uygulamaların fiyatlarını vergi oranlarının değişmesi üzerine artırmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, belirli ülkelerde fiyat değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Fiyatların arttığı ülkeler arasında Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye yer aldı.

Ntv.com.tr'nin aktardığı habere göre, 'Apple vergi değişikliği nedeniyle App Store ücretlerini artırıyor' başlığı ile çıkan haberde zamlı fiyatların oranı ya da uygulamaya geçeceği tarihe dair bir bilgi yer almadı.

Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, önümüzdeki birkaç gün içerisinde fiyatların değişeceği belirtiliyor.

Söz konusu değişiklik sonrası hem uygulama ücretleri hem de uygulama içi satan alma ücretlerinde bir artış bekleniyor.

Geliştiriciler, uygulamalarının ücretini, abonelik ücretlerini ve uygulama içi satın alımların ücretlerini değiştirme imkanına sahip olacak.

Ancak uygulama geliştiricileri mevcut aboneleri için eski fiyat tarifesini devam ettirme seçeneğine de sahip olacak.

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