App Store'dan küçük işletmelere sevindirici haber: Komisyon oranı yüzde 30'dan yüzde 15'e iniyor

Teknoloji devi Apple bugün inovasyonu hızlandırmak, küçük işletmelerin ve bağımsız geliştiricilerin App Store'daki yeni nesil uygulamalarla işlerini ileriye götürmelerine yardımcı olmak için sektör lideri yeni bir geliştirici program duyurdu.

Aksam.com.tr'nin haberine göre Apple'dan yapılan yazılı açıklamada, yılda 1 milyon dolara kadar kazanan küçük işletmeler için yüzde 30 olan komisyon tutarını yüzde 15'e düşürüyor.

Yeni App Store Küçük İşletme Programı'nda, mağazada dijital ürün ve hizmetler satan geliştiricilerin büyük çoğunluğuna fayda sağlayacak ve onlara ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın alımlarda daha düşük komisyon sağlayacak.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Apple'dan yapılan açıklamada, "1 Ocak 2021'de başlayacak olan App Store Küçük İşletme Programı, küçük ve bağımsız geliştiriciler, benzeri görülmemiş bir küresel ekonomik zorluk döneminde yenilikler yapmak ve gelişmek için çalışmaya devam ettikçe önemli bir zamanda geliyor." denildi.

YÜZDE 30'LUK KOMİSYON ORANI FAZLA GELİR ELDE EDENDEN

App Store'un yüzde 30'luk standart komisyon oranı, dijital ürünler ve hizmetler satan ve bir geliştiricinin komisyon sonrası kazançları olarak tanımlanan 1 milyon dolardan fazla gelir elde eden uygulamalar için geçerli.

