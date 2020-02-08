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  3. Antarktika'daki Türk üssünde her şey yolunda

Antarktika'daki Türk üssünde her şey yolunda

Antarktika'daki Türk üssünde her şey yolunda

Ulusal Kutup Programı kapsamında Antarktika’da kurulan Türk Bilim Üssü, Göktürk uydusu tarafından görüntülendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde, geçen yıl İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonu ile Antarktika’ya 3.Ulusal Antarktika Bilim Seferi düzenlenmişti. Araştırma seferi sırasında Antarktika’ya ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kuruldu. Üs, önceki gün Göktürk uydusuyla uzaydan görüntülendi. Türk Bilim Üssü’nün uzaydan çekilen fotoğrafını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kendi Twitter hesabından paylaştı. Koç, “Uzaydan, Antarktika’daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın” notuyla paylaştı.

TÜRK EKİBİ YARIN GİDİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 kişilik 4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yarın yola çıkacak. 


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