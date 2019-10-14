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  3. Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

Anka, Deniz Kuvvetleri envanterine girdi

Mavi Vatan’ın korunmasında görev alacak ilk Ankalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. 3 Anka ile TSK’nın envanterindeki Anka sayısı 22’ye ulaştı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarına (İHA) yenileri eklendi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ilk Anka İHA sistemi teslimatını gerçekleştirdi. 

30 BİN SAATTEN ÇOK UÇTU 

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı katılımıyla yapılan kabul testlerinin başarıyla sonuçlanmasıyla Ankalar envantere katıldı. Anka, Akdeniz semalarında ilk görev uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Ege ve Akdeniz’de keşif gözetleme görevi icra edecek Anka sayısı, bu teslimatla birlikte toplam 22’ye ulaştı. Anka’ların toplam uçuş saati ise 30 bini aştı. 

KEŞİF YETENEKLERİ GENİŞLETİLDİ 

Prototipi 2013’te tamamlanan Anka, 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Ankaların konfigürasyonları güvenlik güçlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendi. Ankaların, keşif-gözetleme yetenekleri de geliştirildi. 

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