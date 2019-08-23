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  3. Android telefon kullananlar dikkat! Radikal karar

Android telefon kullananlar dikkat! Radikal karar

Android telefon kullananlar dikkat! Radikal karar

Google'ın milyonlarca cihazda yüklü bulunan popüler işletim sistemi Android'in yeni sürümü geliyor. Android 10 sürümü ile birlikte sürümlere bundan sonra şeker ismi konulmayacak.

Google, Android sürümlerine Android 10 itibarıyla sadece rakamla devam etme kararı aldı. Şirketin bu kararı almasında en büyük neden ise, bazı bölge ve yörelerde ilgili şekerlemelerin bir şey ifade etmemesi. Tüm dünyaya sunulan bir işletim sistemi olan Android'in herkesçe algılanmayacak şekerleme isimlerini kullanması bu nedenle terk edildi. 

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