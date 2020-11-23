Ambargoyu yenecek milli turbojet motoru hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale Grubu’nun savunma ve havacılık şirketlerinden Kale Ar-Ge’nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru’nu test etti. Yerli füze motorunu Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ve beraberindeki mühendislerle beraber test eden Varank “Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru’muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız” dedi. Varank, milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söyledi.

DÜNYA KONUŞUYOR



Varank, şöyle konuştu: “Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı. Tabii Kale’nin burada geliştirdiği ve inşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla da ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız. Biliyorsunuz Türkiye’ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz.”

ÖNCE SOM FÜZELERİNDE KULLANILACAK



Kale Grubu şirketlerinden Kale Ar-Ge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı olan Stand-Off Mühimmatın (SOM) seri üretiminde kullanılacak olan Milli Turbojet Motor’un ve motora ait alt sistemlerinin tasarımını üstlendi. Geliştirilecek sistem, SOM yanı sıra olası modifikasyonlarla diğer SOM benzeri milli sistemlerle de kullanılabilecek, daha uzun menzilli Turbojet Motorlar’ın geliştirilmesi için ilk aşamayı oluşturacak. Türkiye’nin ilk turbojet motorunun üretimi, Kale Ar-Ge’nin üstlendiği önemli yerli projelerden biri. Kale Grubu, ülke savunma sanayisine büyük bir ivme kazandırması beklenen bu motorun ardından daha gelişmiş bir versiyonunun tasarımına da başladı. SOM füzeleri TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretildi.

DENİZALTINA YERLİ KALP



HAVELSAN yeni tip denizaltıların ‘kalbini’ tamamladı. HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi’ndeki 6 denizaltı için Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS) üretim ve kabul testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bu araçların kalbi olarak nitelendirilen sistem, harekat ortamının çok zorlu kriterlerini karşılamak üzere HAVELSAN’ın özgün ürünü olarak geliştirildi. DBDS’nin son fabrika kabul testleri de başarıyla sonuçlandı.