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  3. Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında öldü

Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında öldü

Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında öldü

26 Ağustos 1978'de uzaya giden ilk Alman vatandaşı olan astronot Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti.

TM Dijital Haber Merkezi

Almanya’nın ilk astronotu Sigmund Jahn, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi’nden (DLR) yapılan açıklamada, “Almanya'nın ilk astronotu Sigmund Jahn 21 Eylül'de 82 yaşında hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

13 Şubat 1937'de Morgenröthe-Rautenkranz, Saksonya, Almanya'da doğan Sigmund Jahn, 1978'de Sovyetler Birliği'nin Interkosmos Programı'nın parçası olarak uzaya çıkan ilk Almanya vatandaşı olarak tarihe geçti.

Jahn, Sovyet kozmonot Valery Bykovsky ile Soyuz-31 uzay gemisindeki Salyut-6 uzay istasyonuna uçmuştu. Jahn, Almanya'nın yeniden birleşmesinden sonra Alman Havacılık Merkezi ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışmalar yürüttü.

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