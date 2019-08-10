Almanya ve Türkiye yapay zekada işbirliğine gidecek

Türkiye ile Almanya arasında ekonomik ilişkileri bir üst seviyeye taşımak için yapay zeka ve 4. Sanayi Devrimi konularına yönelik başkent Berlin’de konferans düzenlenecek.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın, yapay zekanın iş dünyasında kullanılması için çalışan sanayi sektöründen ve akademiden üst düzey katılımcıları bir araya getireceğini açıkladı. Etkinlikte uzmanların yuvarlak masa toplantılarında diyalog kuracağını belirten Wittke, “Yapay zeka, gelecekte Alman ve Türk işletmelerin birlikte çalışabileceği bir alandır” derken Alman hükümetinin, Almanya ve Türkiye arasında işbirliğinde büyük bir potansiyel gördüğünü hatırlattı ve bu konuda yapılması gerekenleri anlattı. Konferasta 4. Sanayi Devrimi konusunda iki ülkenin yapacağı işbirlikleri ve yatırımlar ele alınacak.

Teknolojilerin tartışılması için uygun platform

Yapay zeka konusunda çalışmalar yapan Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Albayrak konferansın; iki ülkenin, paydaşlarına akıllı sistemler hakkındaki vizyonlarını ve yapay zekanın rolünü paylaşmaları için uygun bir platform sağlayacağını kaydetti. Alman hükümeti, geçen yıl, yapay zeka için 2025 yılına kadar 3 milyar eurodan fazla kaynak ayırmaya karar verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in katılımının beklendiği “Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı”, 22 Ağustos’ta Berlin’de gerçekleştirilecek.