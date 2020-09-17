Aksungur tam mühimmatla 28 saat uçtu

Türkiye'nin milli ürünü AKSUNGUR SİHA ilk kez 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20.000 bin irtifasında 28 saat uçtu.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı görüntüde AKSUNGUR SİHA 12 adet MAM-L ile 20.000 feet irtifada uçuş gerçekleştirdi.

İLK KEZ 12 ADET MAM-L İLE 28 SAAT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Aksungur, 6 istasyonunu da doldurarak ilk kez 12 adet MAM-L ile 1 günden fazla uçuş görevi gerçekleştirmiş oldu.