AKINCI TİHA'nın uçuş denemeleri devam ediyor... Yüksek irtifa testi başarıyla tamamlandı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bayraktar paylaşımında, 'Sakin, sıcak bir lodos esintisinde AKINCI... Gelecek fırtınaların hazırlığında... Semalarımızda hür ve özgür...' ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA'NIN İLK UÇUŞU...

Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında saat 17.28'de havalanmıştı.



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda Bayraktar AKINCI TİHA, 1 saat 2 dakika havada kaldı.

Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.