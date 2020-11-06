AKINCI TİHA'dan tam otonom iniş ve kalkış

Bayraktar AKINCI TİHA bugün gerçekleştirilen test kapsamında bir ilke imza attı. Çorlu’dan havalanan AKINCI, YKİ bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla tamamladı.

İLK TESLİMAT BU YIL



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “AKINCI Prototip 1 hava aracımız önce Çorlu’dan havalandı. Orta irtifada sistem tanımlama testlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında uzak meydana iniş denemeleri yaptık. Önce yaklaştı, alçaktan pas geçti ve sonrasında ikinci denemede de tekerlerini piste koyup tekrar kalktı. Şimdi de dönüp Çorlu’ya inecek. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar ilk teslimatı yapılması planlanan Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor.

SİHA’ların paylaşılan yeni imaj görüntüleri büyük ilgi gördü.

TB2 SİHA’LARA YENİ İMAJ



Teröristlerin korkulu rüyası olan, Türkiye’nin yerli ve milli gururu, havadaki silahlı gözü olan Bayraktar TB2 SİHA’ların yeni logosu paylaşıldı. Havacılık Daire Başkanlığı, SİHA’lar için tasarladığı yeni logosunu yayımladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da sosyal medyada paylaşılan SİHA’ların yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni topladı. Şu anda envanterde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’lar, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurtiçi ve yurtdışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.