Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ”Akıncı’nın kinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı’yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. İnşallah 2021’de göreve başlayacak. Hedefimiz bu yönde. Akıncı TİHA kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip” dedi.