Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak
05 Eylül 2020 Cumartesi 22:38 | Son Güncelleme:

Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak

Akıncı TİHA 2021'de göreve başlayacak

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 2021'de göreve başlayacak.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ”Akıncı’nın kinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı’yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. İnşallah 2021’de göreve başlayacak. Hedefimiz bu yönde. Akıncı TİHA kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip” dedi. 

Türkiye'den Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki
'Vedat Muriqi, 20 milyon euroya Lazio'da'
Bonservisi elinde, tam Cimbom'un aradığı tip: Aleix Garcia...
KKTC'den yeni koronavirüs kararı: Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Sosyal medyadan örgütsel faaliyet yürüten 6 kişiye gözalt

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Sosyal medyadan örgütsel faaliyet yürüten 6 kişiye gözaltı

Sonbaharda modası geçmeyen 5 parça

Sonbaharda modası geçmeyen 5 parça

C vitaminini içeren 10 gıda

C vitaminini içeren 10 gıda

Haftanın fotoğrafları (28 Ağustos-4 Eylül 2020)

Haftanın fotoğrafları (28 Ağustos-4 Eylül 2020)